Bertrand Caroy, star d’«Enquêtes»: «On nous lance parfois les pires insultes, des doigts d’honneur, des choses inadmissibles»

Pas de voyeurisme

Alors, qu’est-ce qui est gardé ? « Plus de neuf contrôles sur dix se passent bien. Évidemment, nous choisissons de retenir celui qui est problématique. L’émission doit garder un côté croustillant et éducatif », nous apprend Bertrand Caroy. Et qu’est-ce qui est jeté aux oubliettes ? « On nous lance parfois les pires insultes, on nous fait des doigts d’honneur, des choses inadmissibles. Des usagers cherchent clairement l’incident. Nous essayons de les calmer. Mais si le dialogue est impossible et que le ton monte des deux côtés, nous sucrons la scène. Les téléspectateurs ne retiendraient que la violence policière. Un jour, nous avons arrêté un jeune homme sous licence. Il s’est immobilisé devant une habitation. Son passager s’est sauvé. Une dame en peignoir est arrivée et s’est installée à sa place. C’était son guide mentionné sur son permis provisoire. Ils ont essayé de nous faire croire qu’elle était là depuis le début de la poursuite. Ils ont lancé les clés dans une haie, nous ont fait des bras d’honneur et autres gestes obscènes en nous insultant », poursuit-il.