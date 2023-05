Près de 200 personnes participent à la première journée nationale du gardien de la Paix à Bruxelles

Les gardiens de la paix étaient amenés à discuter sur différents sujets qui les concernent comme leur formation, la relation avec les citoyens, le contenu de leurs missions et la perception générale de leur fonction dans la société lors de cette journée d’étude. Ils provenaient de 67 services différents et ont échangé entre eux ainsi qu’avec des participants d’autres métiers de la sécurité. Une table ronde était notamment organisée autour de la collaboration entre les gardiens de la paix, la police, la sécurité privée et les conseillers en prévention des vols.

Les gardiens de la paix travaillent au sein d’une administration locale et sont le premier point de contact des citoyens au sein de la commune. Ils ont notamment pour mission de sensibiliser et d’informer sur la sécurité et la prévention de la criminalité, d’intervenir de manière non violente en cas de conflits verbaux afin d’éviter que la situation s’envenime ou encore de rapporter aux services compétents sur la sécurité, l’environnement et les problèmes de circulation, peut-on lire sur le site de la DGSP.