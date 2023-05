Charleroi: le voleur le menace avec un couteau et lui dérobe plusieurs milliers d’euros!

Les faits se sont passés dans la nuit de lundi à mardi, vers 1h45, boulevard Alfred de Fontaine à Charleroi. Un homme âgé de 33 ans a été victime d’un vol avec violence sur la voie publique. Quand le voleur l’a abordée, la victime s’apprêtait à monter dans sa voiture.

Lire aussi Dix mois après le vol, Patrick n’a toujours pas retrouvé sa collection de casques de F1, à Montigny-le-Tilleul: «Alors qu’un voleur a été arrêté, rien ne bouge, je suis dégoûté»

Avec un couteau !

Le parquet de Charleroi a été avisé des faits. Le voleur ne portait pas de masque buccal. Il n’a pas frappé la victime. Il n’était pas non plus cagoulé… Mais il était muni d’un couteau, et a menacé la victime avec ! L’individu part ainsi avec la modique somme de... 4.500 euros. L’argent se trouvait dans le sac du trentenaire. Ce mardi après-midi, le voleur n’avait pas encore été intercepté par la police locale.