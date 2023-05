Rénovation du Grand-Théâtre: la dernière étape est terminée, on attend les derniers subsides

Pour rappel, lors de ses séances du 22 décembre et du 6 avril, le Collège a attribué les différents marchés de travaux. Les documents relatifs à ces attributions devaient être adressés à la Fédération Wallonie-Bruxelles afin de permettre leur examen par l’administration, puis la formalisation, par la ministre de la Culture et le gouvernement, de l’accord ferme sur le dossier. Il s’agissait de la dernière étape de la procédure imposée par la législation en matière de grandes infrastructures culturelles.

Le Collège communal de Verviers a introduit auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles la demande d’accord ferme sur le dossier de la restauration et de l’extension du Grand-Théâtre de Verviers. Et ce dans le délai imparti.

« Par ailleurs, la ministre de la Culture avait sollicité, lors de son accord au stade projet, diverses précisions et un engagement de la Ville relatif à diverses questions, dont notamment : la préservation du projet d’action culturelle tel que développé durant l’actuel contrat-programme par le Centre culturel de Verviers, la pérennité de l’affectation des moyens nécessaires au projet futur, l’exploitation future de l’Espace Duesberg, les charges énergétiques, etc. Réuni en séance ce jeudi 24 avril, le Collège a validé les réponses à apporter aux questions posées – construites en collaboration avec le Centre culturel, futur gestionnaire des lieux – et a formalisé les engagements demandés », annonce le collège communal de Verviers.