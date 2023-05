Kamoun vous embarque pour un voyage culinaire au Moyen-Orient à Ixelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Kamoun, c’est un voyage au Moyen-Orient le temps d’un repas avec des plats à partager placés au milieu de la table. Kamoun, c’est l’association de deux entreprises horeca qui fonctionnent bien à Bruxelles à savoir My Tannour et Poke House. Kamoun, c’est la nouvelle adresse en vogue dans le paysage culinaire bruxellois. Kamoun vient d’ouvrir ses portes rue de la Levure à Ixelles, juste en face d’un établissement My Tannour.