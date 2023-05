Ans Coteaux lance un appel à candidatures pour la 1ère édition de son village italien

Ans baignera dans la ‘dolce vita’ italienne fin septembre. Le conseil de quartier d’Ans Coteaux lance en effet sa 1ère édition du village italien : « Situé sur la place Nicolaï, à Ans Coteaux, le Village italien comptera une vingtaine de chalets qui proposeront de nombreuses spécialités et des produits de bouche exclusivement italiens. Ces quatre jours de festivités seront ponctués d’animations diverses: concerts, groupes folkloriques, concours et animations surprises » explique Patrice Lempereur, Président du Conseil de quartier d’Ans Coteaux.

Le Comité organisateur procédera à la sélection des exposants sur base de la qualité du projet présenté par les candidats et de leur lien avec l’hôte mis à l’honneur : promotion de la gastronomie, de la joie de vivre et de la culture italiennes.

Le formulaire de candidature ainsi que les conditions sont disponibles auprès du Conseil de quartier d’Ans Coteaux et de son Président Patrice Lempereur. Pour plus d’infos au via le numéro de téléphone 0495/91.32.83 ou via l’adresse e-mail. : patrice_lempereur@hotmail.com. Il est possible de déposer vos candidatures jusqu’au 1er juin 2023.