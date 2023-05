Alertée par des cris en pleine nuit, Hélène se retrouve nez à nez avec un raton laveur sur sa palissade, à Ham-sur-Heure: «Il n’avait pas l’air effrayé et grognait comme un petit ours» (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Hélène ne s’attendait certainement pas à voir cet animal, qu’elle qualifie même de petit ours. « C’était la première fois que j’en voyais un. Il criait et me regardait dans les yeux, accroché à ma palissade », explique Hélène.

La bête se trouvait être un raton laveur, une espèce invasive exotique, originaire d’Amérique.