Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les prix de l’immobilier restent bas à Verviers, par rapport à d’autres communes. De plus, tout ou presque est à refaire. Une aubaine pour les investisseurs en tout genre, du plus petit qui rénovera un simple immeuble de rapport au plus gros qui reconstruira un bâtiment à appartements neuf.

Pour autant, nombre d’entre eux sont encore frileux à placer leurs billes à Verviers.