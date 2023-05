Les maisons de repos de Thimister-Clermont et Aubel cambriolées en une semaine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il y a toujours du monde dans une maison de repos. De jour comme de nuit, on trouve des résidents qui ont le sommeil plus ou moins léger et surtout du personnel qui veille. Et pourtant, il est encore possible de s’introduire par effraction sans que qui que ce soit ne s’en rende compte. Deux maisons de repos ont fait les frais de voleurs en une semaine. Elles sont toutes les deux dans le pays de Herve.

La première visite a eu lieu dans la maison de repos de la Kan, à Aubel dans la nuit du 30 avril au premier mai. La seconde s’est déroulée dans la nuit de ce dimanche à lundi dans la maison de repos de la Bèfve, sur le territoire de Thimister-Clermont.