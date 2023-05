«Tous Delhaiziens»: la soirée de solidarité pour les employés mouscronnois qui luttent contre la franchisation des Delhaize intégrés

Depuis le 7 mars, les employés de nombreux magasins intégrés font piquet de grève, en se relayant, devant les portes de leur lieu de travail, contre une franchisation des 128 enseignes de Belgique. Après plus de huit semaines de manifestations, de piquets de grèves et de menaces d’huissiers, la lutte se poursuit pour les travailleurs de la Wallonie picarde.

Pour soutenir les actions de ces employés « delhaiziens », qui combattent pour leurs droits sociaux et leurs salaires, le parti PTB de Mouscron organise une soirée de solidarité. Présidée par Nadia Moscufo, députée PTB au parlement fédéral, la soirée est ouverte à tous et les recettes seront reversées au profit de la caisse de solidarité des « Delhaiziens » de Mouscron. Un petit service de restauration rapide sera mis en place et une animation musicale surprise est offerte.