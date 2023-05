Mobilité entre Lille, Courtrai et Tournai: le tram n’ira pas jusqu’à Herseaux, de futures lignes Lille-Tournai seront à l’étude

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En mars, le député Jean-Luc Crucke interpellait le ministre wallon de la Mobilité au sujet de la problématique des déplacements dans l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai. Alors qu’un train direct reliant Liège et Aix-la-Chapelle via Maastricht devrait commencer à rouler en décembre prochain, le Frasnois s’étonnait : « Ce qui est désormais possible dans l’Euregio à l’est du pays semble encore difficilement imaginable à l’autre bout de la Wallonie. Les déplacements en transports publics restent difficiles entre Lille, Courtrai et Tournai ! » relevait-il. « Un calendrier existe-t-il ? Peut-on espérer la création de lignes de bus (voire de tram ou de métro) entre la métropole et les communes belges frontalières ? »

Jean-Luc Crucke, député. - PN

Philippe Henry lui a fait parvenir sa réponse cette semaine.