Simone Inzaghi compte sur Romelu Lukaku pour le derby milanais: «C’est un joueur très important pour nous»

Milan va redevenir mercredi une place forte du football européen, comme cela ne lui est plus arrivé depuis deux décennies, avec un « euroderby » forcément bouillant entre l’AC Milan et l’Inter Milan pour une place en finale de la Ligue des champions. La capitale lombarde est déjà assurée d’être en finale, le 10 juin à Istanbul, contre Manchester City ou le Real Madrid. Reste à désigner l’heureux élu, entre le club rossonero déjà vainqueur sept fois (dernière en 2007) et son grand rival nerazzurro sacré trois fois (ultime en 2010).

Notre compatriote Romelu Lukaku sera-t-il l’un des principaux protagonistes de cette double confrontation milanaise ? Après une première partie de saison minée par plusieurs blessures, le Diable rouge retrouve petit à petit des couleurs à l’Inter depuis quelques semaines. Il a ainsi inscrit trois buts et délivré quatre passes décisives lors de ses cinq derniers matches de championnat et a également trouvé le chemin des filets lors des quarts de finale de la Coupe d’Italie et de la Ligue des champions. L’entraîneur Simone Inzaghi compte donc clairement sur Big Rom, même s’il semble être en ballotage défavorable avec Edin Dzeko pour accompagner Lautaro Martinez sur le front de l’attaque. Dzeko a été laissé au repos le week-end dernier lors de la victoire 0-2 à l’AS Rome, au cours de laquelle Lukaku a inscrit le deuxième but, et semble donc avoir la préférence d’Inzaghi.