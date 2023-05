Procès des attentats à Bruxelles: le chauffeur de taxi des kamikazes de Zaventem et des connaissances des accusés à la barre

Un ex-collègue d’Ali El Haddad Asufi ainsi que deux connaissances de Bilal El Makhoukhi sont également venus évoquer leurs souvenirs des accusés. «J’ai rencontré Ali quand on a travaillé ensemble dans une société de catering à l’aéroport de Zaventem», a raconté un ancien collègue d’Ali El Haddad Asufi pour débuter la journée. «On s’entendait bien, il n’y avait jamais de problème avec lui. Je me souviens de beaucoup d’humour, c’était quelqu’un avec qui on rigolait énormément.»

Selon le témoin, son collègue désormais accusé ne montrait aucun signe de radicalisation. Les deux hommes sont restés en contact sur WhatsApp et ont encore communiqué le jour des attentats, juste avant les explosions.

Interrogé sur la teneur de ces messages, dans lesquels l’homme reproche notamment à Ali El Haddad Asufi d’avoir «disparu», de «ne plus répondre aux messages» depuis que Salah Abdeslam a été arrêté, le témoin a assuré que c’était sur le ton de l’humour, du second degré. «Pour plaisanter, on disait parfois l’inverse de ce qu’on pensait. Il suffit d’écouter les vocaux, vous allez comprendre.» Une proposition qui n’est pas tombée dans l’oreille d’une sourde puisque l’une des jurées suppléantes a demandé à pouvoir écouter ces audios.

C’est ensuite avec quelques réticences que le chauffeur de taxi ayant mené le duo de kamikazes et l’accusé Mohamed Abrini à Zaventem, le matin du 22 mars 2016, s’est présenté devant la cour. D’une voix traînante, le trentenaire est revenu sur cette funeste course, notamment sur le fait qu’il avait remarqué une «matière gluante», ainsi que de la poudre blanche sur les sacs de ses clients. Et une odeur chimique persistante. «On ne peut pas oublier cette odeur. C’était puissant.» L’homme s’est aussi rappelé la conversation avec Ibrahim El Bakraoui, qui lui a parlé des citoyens américains de manière assez véhémente. Les deux autres ne lui ont «jamais adressé la parole. Ils étaient crispés, c’est tout». La présidente de la cour, Laurence Massart, a alors demandé au témoin s’il reconnaissait Mohamed Abrini, assis dans le box des accusés. Lançant des regards à la dérobée vers «l’homme au chapeau», le chauffeur a acquiescé. «Les yeux», a-t-il ajouté. À un avocat des parties civiles qui s’étonnait que le conducteur puisse reconnaître l’accusé malgré son couvre-chef, «il cachait son visage mais pas ses yeux», a répondu le témoin. «Les yeux, quand même, c’est important quand on fixe une personne. On ne peut pas oublier certains regards.» À la défense, Me Stanislas Eskenazi a rebondi, remémorant les propos du témoin en reconstitution. «Au moment de quitter l’aéroport, vous dites que les yeux d’Abrini avaient l’air fatigués, humectés. Comme s’il avait pleuré», a cité l’avocat de l’homme désormais sans chapeau. «Oui, ils étaient vraiment rouges», a confirmé le chauffeur de taxi. Après la pause de mi-journée, la cour a entendu très brièvement un homme qui travaillait au Délifrance, dans le hall de l’aéroport, le jour des attentats. Visiblement très impressionné, le témoin n’a pas apporté d’éléments vraiment concrets et a bouclé son intervention en quelques minutes. Un ami d’enfance de Bilal El Makhoukhi s’est alors présenté devant la cour. «À vous entendre aujourd’hui, soit vous n’avez pas envie d’être bavard, soit la mémoire s’estompe avec le temps», lui a lancé le procureur Bernard Michel, devant ses réponses évasives. Interpellé par la présidente, le témoin a par exemple affirmé durant l’audience ne pas se souvenir que l’accusé lui ait confié s’être marié puis avoir divorcé en Syrie. C’est pourtant ce qu’il décrit dans une audition de 2018, assurant que Bilal lui avait parlé de «sa vie là-bas». Devant la cour, le témoin a aussi indiqué ne pas savoir ce que son ancien ami faisait exactement en Syrie, se référant vaguement à la possibilité d’une aide humanitaire. «C’est ce qu’il me disait», a-t-il ponctué. En audition, l’homme avait néanmoins soutenu que Bilal El Makhoukhi «était fier d’avoir combattu là au sein d’un groupe, mais il n’expliquait pas en détails ce qu’il y avait fait». Le procureur a ensuite relevé l’absence du numéro de Bilal El Makhoukhi dans son téléphone au moment de l’enquête. «J’ai changé de GSM et le numéro était peut-être sur le téléphone et pas la carte» SIM, avait supposé le témoin, après une question du vice-président de la cour. Pourtant, «vous avez affirmé en audition que c’était pour couper les ponts car vous n’aviez pas le même islam», a pointé Bernard Michel. «J’ai pu dire ça, c’est possible», a reconnu le témoin. Le dernier témoin de la journée, une connaissance de Bilal El Makhoukhi, que celui-ci avait rencontré en pratiquant la boxe française, est venu décrire un homme «très calme, très réservé, qui n’aimait pas les ennuis. Ce n’était pas un voyou, il faisait ses affaires et il rentrait chez lui». L’homme a également soutenu n’avoir jamais noté de changement dans le comportement de l’accusé. Il a ensuite confirmé avoir travaillé avec ce dernier, avant son départ pour la Syrie, dans une association d’aide aux démunis. «On parlait beaucoup de religion dans cette association», a confirmé le témoin. «On disait qu’il fallait aider les pauvres, aider son prochain. On disait que la démocratie était un leurre, que c’était la raison pour laquelle il y avait des pauvres, qu’elle n’était pas compatible avec l’Islam.» La journée s’est terminée avec la diffusion des messages audios échangés par Ali El Haddad Asufi et son ex-collègue, venu témoigner le matin-même. Les enregistrements n’ont pas manqué de déclencher des éclats de rire dans la salle et l’hilarité de l’accusé concerné.