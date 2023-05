Premier événement 100% Porsche Classic en Wallonie ces 27 et 28 mai à Visé

Philippe Budin, propriétaire d’une Porsche ancienne, a eu l’idée d’organiser cet événement unique en Wallonie en cette année du 75e anniversaire de la marque Porsche et des 60 bougies de la légendaire 911. « Un événement qui consistera en un rassemblement de Porsche anciennes, de la 356 des grands débuts à la 911-Type 933, à l’exclusion de toute réplique », précise-t-il.

Après les 6 Heures de Visé qui fêteront leur 10e anniversaire les 30 septembre et 1er octobre prochains, la société Virage Events organise pour la première fois le Porsche Classic Tour Experience les 27 et 28 mai prochains.

Les organisateurs tablent pour cette première édition sur 25 voitures et sur une clientèle avide de découvertes et de convivialité. « Nous avons installé notre QG dans un endroit exceptionnel mais peu connu, le château Landgoed Altenbroek à Fourons, point stratégique d’un parcours qui passera par le Limbourg hollandais avec Valkenburg, la petite Suisse hollandaise mais aussi la Basse-Meuse, le Pays de Herve et la région des Trois Frontières », détaille-t-il.