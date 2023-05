Stationnement à La Louvière: dès ce mercredi, la Scan-Car sillonne les rues, gare aux redevances!

Les bons élèves appliquent déjà les nouvelles règles depuis le 20 avril dernier sur l’entité louviéroise : entre 9h et 18h, du lundi au samedi (sauf jours fériés), ils mettent leur disque de manière bien lisible à l’intérieur de leur pare-brise et veillent à ne pas stationner plus de 2h d’affilée, au même endroit, en zone bleue.

Après trente années de concession à la société CityParking, la Ville a repris la gestion du stationnement via sa Régie Communale Autonome (renommée « devllop »), en instaurant une nouvelle politique de stationnement.

Concrètement, les horodateurs disparaissent et sont remplacés par des zones bleues étendues, nécessitant la mise en place du disque de stationnement. Celles-ci ont été élargies sur toute l’entité louviéroise (on passe de 3700 à 5200 places « bleues »).Ces zones sont indiquées par des panneaux. N’oubliez donc pas de mettre votre disque, sachant que deux heures plus tard maxi, vous devrez changer votre véhicule de place !

Il n’y aura plus d’agents vérificateurs qui circuleront dans les rues. Ils seront remplacés par une seule et unique Scan-Car. Celle-ci se focalisera uniquement le tableau de bord des voitures en stationnement. Si des personnes se trouvent à l’intérieur du véhicule, leur vie privée sera préservée. Si le tableau de bord n’est pas visible de la rue, l’accompagnant du conducteur de la Scan Car sort de celle-ci pour le vérifier.

La Scan-Car arrive! - David Claes

Petit avantage : si on arrive à 9h10, par exemple, on peut indiquer 9h30 sur son disque car la demi-heure est entamée. La Scan-Car est paramétrée pour. Concrètement, si elle passe à 9h15, elle considérera qu’il est 9h30 et une verbalisation ne pourra être actée qu’à partir de 11h30.

En application depuis le 20 avril, la phase répressive commence maintenant. - David Claes

Ceux qui possèdent une carte « riverain » ou « handicapé » peuvent se parquer sans devoir changer toutes les deux heures.