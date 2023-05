Des produits belges moins chers en France: «Les autorités ont ajouté des petites couches, l’une après l’autre, à ce millefeuille de taxes belges»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Aujourd’hui, les Belges vont en moyenne une fois toutes les six semaines faire leurs courses dans un pays transfrontalier pour profiter de prix plus avantageux. Et si on sait que la France affiche globalement un ticket de caisse inférieur à celui de la Belgique, tous produits confondus, on peut être étonné en arpentant les rayons des grandes surfaces françaises en voyant des produits et des marques, pourtant estampillés belges, afficher des prix inférieurs côté français que côté belge…

Ainsi, en nous rendant chez Leclerc et Auchan fin avril, on a repéré le pack de 6 bouteilles d’eau Spa Reine bleu 1 litre à 3,89 € contre 4,20 € en Belgique (prix Colruyt). La différence est encore plus flagrante sur la version pétillante de la Spa Intense : comptez 6,48 € chez nous pour 6x1l contre 4,35 € en temps normal, et même 3,26 € en promo lors de notre passage, soit 50 % de réduction !