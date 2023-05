Un record en Belgique: près de 782 véhicules ont été saisis l’an passé, dans des affaires criminelles!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Voitures de luxe, camionnettes, voitures familiales, voitures sportives… On trouve de tout dans la flotte des véhicules saisis par la justice dans le cadre d’enquêtes criminelles, touchant la criminalité en col blanc mais aussi les organisations criminelles.

L’an passé, ce sont 782 véhicules très exactement qui ont été saisis par la police dans le pays et remis à l’organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC), qui dépend du SPF Justice. Ces véhicules ont peut-être servi à commettre une infraction (on pense par exemple aux trafiquants de drogue qui transportent la marchandise) ou représentent peut-être le « butin » d’un casse, d’une fraude, d’une corruption, d’un blanchiment, d’une fraude informatique, d’un abus de biens sociaux, d’une faillite frauduleuse…