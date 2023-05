Grand projet de réaménagement du boulevard Mayence, à Charleroi: le Collège approuve mais veut revoir le parking et les rues en sens unique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

On nous a parlé tout récemment de ce pharaonique projet de réfection et de réaménagement total du boulevard Mayence à Charleroi. Pour reprendre les grandes lignes, rappelons la mise en deux sens de la circulation sur toute la longueur du boulevard, la création d’un rond-point face au bâtiment d’Igretec à la sortie du Ring 9, la création d’un espace vert sur l’actuelle trémie du Ring. Mais ce qui coince surtout auprès des riverains, c’est la suppression d’une trentaine de places de parking et la mise en sens unique de plusieurs voiries communales perpendiculaires, principalement la rue Tumelaire.

Alors que l’enquête publique doit se clôturer ce mercredi 10 mai, le Collège communal de Charleroi s’est réuni pour rendre son avis sur ce dossier, avant qu’il soit renvoyé sur le bureau du fonctionnaire délégué. Le Collège a ainsi donné un avis favorable... mais à deux conditions.