Bientôt une prolongation du retrait de permis pour les infractions graves? «L’objectif est de lutter contre les chauffards»

Députée fédérale de La Louvière, Laurence Zanchetta (PS) a rencontré de nombreuses victimes de la route, et pas seulement dans le cadre du drame de Strepy-Bracquegnies où Paolo Falzone avait fonctionné sur foule du carnaval. « Ce qui choque le plus les victimes et leurs proches, c’est de recroiser au volant quinze jours après l’accident le conducteur responsable du drame, notamment parce qu’il était sous l’influence de l’alcool ou de la drogue », explique la députée.

Aujourd’hui, le retrait immédiat du permis peut être ordonné par le procureur avant tout jugement. Sa durée est limitée à quinze jours et concerne les infractions les plus graves, comme un important taux d’alcool ou être responsable d’un accident qui a entraîné des blessures graves ou la mort d’autrui.