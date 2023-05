À Nalinnes, la 3e édition du Marché des artisans de P’Artisans d’Art aura lieu ces 13 et 14 mai

Ces 13 et 14 mai à la maison et au jardin de Monnom à Nalinnes, 30 artisans viennent présenter leur art dans le cadre du Marché des artisans de P’Artisans d’art, un collectif bourquis rassemblant des artistes de la région.

Les techniques seront variées et des démonstrations sont prévues lors du marché. « Il y aura des démonstrations de soufflage de verre, de tournure du bois, de tissage et le ferronnier devrait aussi réaliser des créations sur place », indique Jean-Louis Maître, tourneur artisanal de bois et Marloyat. Les artisans présenteront et vendront leurs produits comme des couteaux, des savons, des sacs ou encore des bijoux. De quoi mettre en avant le savoir-faire de la région.