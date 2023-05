Mathilde dans les pas de Beckham, Messi et Williams

Elle a eu le temps de passer par l’hôtel et de se changer avant de se rendre au palais présidentiel où l’a accueillie, à 16h15, Vo Van Thuong. À l’arrivée à l’aéroport, nous avons assisté à une scène cocasse. Au moment de le quitter, un membre de la sécurité au Palais a dû ouvrir deux boîtes grises métalliques : à l’intérieur, les armes portées par les gardes du corps qui assurent la sécurité de la Reine. Franchement, c’est la première fois qu’on voyait cela dans un aéroport et ce à la portée des regards des autres voyageurs. « Ce ne sont que trois jours mais ils seront intenses », a expliqué l’épouse de Philippe dans un Palais présidentiel d’un jaune rutilant. Ce mardi matin, elle partira avec une escorte dans le nord du pays, du côté de Lao Cai. Elle y rencontrera des familles et des adolescents faisant partie de l’ethnie des Hmong.

La Reine, pour l’avoir accompagnée à plusieurs reprises dans le monde, connaît ses dossiers sur le bout des ongles. Depuis 2009, elle prend sa fonction de présidente d’Honneur d’Unicef Belgique avec cœur. Mais elle n’est pas seule dans le cas, peut se féliciter l’ONG. Deux autres reines occupent la même fonction dans leurs pays respectifs. Il s’agit de Letizia d’Espagne et de Rania de Jordanie. Une autre reine est aussi fort impliquée, celle des Pays-Bas. Au même titre que notre reine, elle est représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies. « Au Royaume-Uni, celui qui est devenu le roi Charles dernièrement a créé le Prince’s Trust. Une partie de ce fonds est allouée à l’Unicef », précise le porte-parole d’Unicef Belgique. Parmi les ambassadeurs connus mondialement d’Unicef, il y a David Beckham, Lionel Messi et le chanteur Robbie Williams.

Certains arrêtent

La Belgique est dotée, elle aussi, de nombreux ambassadeurs. Bon, c’est vrai, ils sont peut-être moins connus que les deux vedettes précitées mais quand même. « Depuis 1997, nous avons la chance d’avoir Helmut Lotti. Il y a aussi Tom Waes, depuis 2014 ». Il s’agit d’un animateur, réalisateur, acteur et chanteur très connu dans le nord du pays. Parmi les derniers arrivés, il y a Nafissatou Thiam en 2017. Elle a été suivie par Henri PFR. « Sans oublier Kristel Verbeke, l’ex-chanteuse de K3 ». Qui, elle non plus, n’est pas connue du côté francophone.

Philippe Henon nous apprend qu’un Belge très connu a représenté Unicef Belgique au Vietnam il y a trente ans. Il s’agit de Salvatore Adamo. « Il avait visité le Vietnam avec, comme sujet, la carence en vitamine A. Il est aussi allé au Kosovo et en Afghanistan pour notre compte ». Aujourd’hui, le chanteur n’est plus ambassadeur. « Les personnalités signent toutes des contrats de deux ans renouvelables. Certaines ont moins de temps à consacrer, d’autres ne sont plus connues ou actives dans leur secteur ».