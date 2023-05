Réforme fiscale et emploi: voici les dix métiers qui sont les mieux et les moins bien payés en Belgique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pas de réforme fiscale en cas de réduction d’impôts pour les chômeurs et allocataires sociaux a tonné, dimanche, le vice-Premier ministre Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Pour les libéraux flamands, 500 € net de différence entre qui travaille à temps plein et qui ne travaille pas, c’est un must.

Le job le moins bien payé

À cet égard, quels sont les métiers les moins bien payés en Belgique ? Si l’on se base sur les données que Statbel a publiées à la fin de l’année 2022 (mais qui s’inspirent de données de 2020), le job le moins bien payé chez nous était celui de serveur et barman : 2.450 € brut par mois, ce qui les fait plonger sensiblement sous les 2.000 € net. Comme vous pouvez le lire dans le tableau ci-contre, les coiffeurs, esthéticiens, aides de ménage, vendeurs ou cuisiniers étaient à peine mieux lotis.

Ce qui les positionnait assez loin de la moyenne de 3.832 € brut par mois pour un travailleur occupé à temps plein. Des données établies sur la base d’une enquête sur les salaires menée auprès de plus de 130.000 travailleurs d’entreprises belges.