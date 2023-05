Remco Evenepoel a perdu son maillot rose: «Je n’ai que trente secondes de retard au classement, tout va bien»

Remco Evenepoel a perdu son maillot rose à l’issue de la quatrième étape du Tour d’Italie, courue sur 175 kilomètres entre Venosa et Lago Laceno mardi. Le leader de l’équipe Soudal-Quick Step n’en était pas pour autant décontenancé, après avoir déclaré à plusieurs reprises qu’il ne le défendrait pas avec acharnement avant l’étape. « Le maillot arc-en ciel, cela me va très bien », a-t-il plaisanté dans un communiqué publié par son équipe.

« Aujourd’hui, c’était une étape difficile, chaotique avec une vitesse moyenne élevée, en particulier dans la première partie. Mais l’équipe a fait du bon travail », a poursuivi Evenepoel, qui maintient l’écart sur ses concurrents à la victoire finale. « J’avais des bonnes sensations et j’en suis content. Je ne suis pas triste de ne plus avoir le maillot rose. Mercredi, je porterai le maillot arc-en-ciel, et cela me va très bien », a-t-il conclu.