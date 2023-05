Un Hervien prononce un discours aux célébrations du 8 mai à Bruxelles: «Trop peu de choses sont mises en place pour que l’on se souvienne»

S’exprimer devant les plus grandes autorités militaires du pays, ce n’est pas donné à tout le monde. Maxime Fassin, jeune Hervien de 18 ans, a cependant eu ce privilège, ce 8 mai, lors des célébrations du 78ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Comme deux autres jeunes du même âge originaires des communautés flamande et germanophone, il a pris la parole, à côté de la tombe du Soldat inconnu, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Lors de sa prise de parole, le joueur du FC Charneux choisit son camp. « Un pays neutre, pacifique, aspirant à plus de souveraineté (L’Ukraine NDLR), voit cette même souveraineté ébranlée par des coups de canon ». Il se demande comment ne pas lier ces événements avec le début de la Seconde Guerre mondiale.

Le 78ème anniversaire de la fin de la guerre en Europe. - Belga

Un discours officiel, une première pour Maxime. « J’ai déjà fait quelques discours dans d’autres occasions, mais pas d’une telle importance devant des colonels, des dignitaires et d’autres représentants ». Une expérience profitable pour la suite selon lui. « Je n’en retire pas spécialement de la fierté, mais le sentiment que j’ai pas mal d’opportunités pour la suite. »

Un soutien de marque

Maxime Fassin n’est pas arrivé seul derrière le micro. Il a été invité par le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, qui n’est autre que son oncle. Ce dernier explique son choix. « Les trois ministres-présidents devaient choisir un jeune de 18 ans pour prendre la parole. Et comme je connaissais l’engagement de mon neveu dans la chose publique, même à l’école, je me suis directement tourné vers lui. » L’ancien bourgmestre de Herve attire l’attention sur le caractère crucial de cette commémoration. « Il est important de célébrer cette victoire sur le nazisme. Il faut mobiliser les jeunes pour lutter contre les extrémismes et les radicalismes.