Invitation à une balade florale dans le parc communal de Courcelles: 14.500 tulipes et narcisses tapissent le parcours

Pour le plus grand bonheur des promeneurs et des amoureux de la nature, le parc communal de Courcelles a enfilé sa robe printanière. Et c’est peu de dire qu’elle est fleurie : les ouvriers communaux du service des espaces verts, secondés par les élèves de l’EPSIS, ont planté 14.500 bulbes. Des jonquilles, une multitude de variétés de narcisses, des tulipes botaniques ont fleuri et continuent encore de colorer ces tapis éphémères. « Nous avions tenté un petit essai pendant la période Covid. Et non seulement l’expérience avait plu aux Courcellois, mais elle n’avait pas donné lieu à des dégradations volontaires. Cela nous a incités à la reproduire à plus large échelle. L’objectif est double : refleurir le parc et sensibiliser le public aux variations biologiques. Près de 80 variétés de narcisses jalonnent la balade », explique Hedwige Dehon, l’échevine Ecolo en charge de l’Environnement et de la Biodiversité.

Voilà qui colle aussi parfaitement au développement de la biodiversité impulsé par Courcelles, dans son parc au gré des plantations mellifères et florifères.