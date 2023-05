Victor est dégoûté: il comptait sur la prime Renolution après avoir isolé sa maison à Auderghem, «mais le budget est épuisé pour 2023!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour encourager l’isolation et la rénovation du bâti à Bruxelles, la prime Renolution offre un coup de pouce dans le prix total des travaux entrepris. Cette intervention financière non-négligeable convainc un habitant d’Auderghem de passer le cap mais il déchante rapidement.

« Début 2023, j’ai fait réaliser des travaux de rénovation et d’isolation dans ma maison. C’était nécessaire. J’avais vu beaucoup de publicités autour des primes Renolution et l’augmentation du prix de l’énergie m’ont convaincu de le faire », explique Victor (prénom d’emprunt). Ce dernier nous a contactés via le bouton Alertez-nous pour dénoncer l’organisation du système de prime.