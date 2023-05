Des riverains excédés par l’état de la rue de la Concorde à Mont-Sainte-Aldegonde : « Je n’ai plus accès à mon garage depuis 15 jours »

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La rue de la Concorde est assez étroite. D’ailleurs, on ne peut l’emprunter qu’en montant ; c’est un sens unique. Depuis des années, son état se détériore. Et le tout récent passage d’Unifiber (co-entreprise créée par Proximus et Eurofiber), pour y installer la fibre n’a, selon les riverains, pas arrangé la chose.

Ceux qui s’y engagent auront du mal à trouver un endroit ou le revêtement est plat. Là où la route a été ouverte, sur les côtés, on a mis un remblai qui semble provisoire, mou sous les pieds et qui s’effrite. Freddy est dépité.