Ligue des champions: un duel de stars entre le Real Madrid et Manchester City (0-0, direct)

Ce mardi, le stade Santiago-Bernabéu est le théâtre d’une nouvelle demi-finale européenne. Mais si le Real Madrid est champion d’Europe en titre, il fait face à un sérieux concurrent. Éliminé en 2022 au même stade par le Real, Manchester City est le favori de cette revanche.

Les ’Cityzens’ n’ont plus perdu depuis plus de trois mois (17 victoires, 3 nuls). Avec De Bruyne, meilleur passeur de Premier League, et Haaland, meilleur buteur, le club arrive en force pour affronter un Real Madrid en perte de vitesse. Largués par le FC Barcelone en Liga, les Madrilènes ont toutefois remporté la Copa del Rey, samedi, face à Osasuna (2-1). Dans leur jardin, les ’Merengue’ espéreront répéter le scénario de la saison dernière, lorsqu’ils ont éliminé City au bout du suspense.