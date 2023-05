La gardienne fait entrer de la drogue à la prison de Lantin: prise en flagrant délit, elle risque gros!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Lorsqu’ils prennent leur service, les gardiens de la prison de Lantin (et d’ailleurs) passent dans un portique de sécurité qui détecte la présence d’armes ou d’objets métalliques. Lundi, quand elle s’est présentée à la prison pour prendre son service, peu avant 14h, M., gardienne, a attiré l’attention de ses collègues. Le portique a sonné et ils lui ont demandé de bien vouloir vider ses poches. Ce qu’elle a fait. Ils ont découvert une petite quantité de marijuana dissimulée dans du papier aluminium qui a d’ailleurs fait sonner le portique.

La direction a été appelée et elle a décidé, à son tour, de faire appel à la police de la Basse-Meuse qui est venue pour fouiller la gardienne. Dans son sac et sur elle, les policiers ont découvert plus de 250 grammes de marijuana. Ils ont également inspecté son véhicule. La dame a été déférée au parquet de Liège et présentée au juge d’instruction. Un mandat d’arrêt a été requis.