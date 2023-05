Début de l’enquête publique pour le parc éolien de Bernister

Un nouveau parc éolien est soumis à enquête publique au sud de l’arrondissement. Il s’agit de celui de Bernister, sur le territoire de la commune de Malmedy. Ici, on, se trouve en terrain appartenant à la Ville.

La demande d’EES, filiale d’EEM, porte sur cinq éoliennes, contre six au début. Dans le cadre de la négociation sur le droit de superficie, la Ville a demandé un repositionnement des mâts pour s’éloigner des habitations. En principe, le premier noyau d’habitations doit se trouver à quatre fois la hauteur, pales comprises. Ce qui donne 720 mètres. Mais la Ville n’a accepté qu’une distance minimale de 1.000 mètres et elle a obtenu gain de cause, explique Ersel Kaynak, l’échevin de l’Aménagement du territoire malmédien. De même, la Ville a été plus exigeante que le prescrit légal pour l’habitation isolée la plus proche. Celle-ci devait se trouver à au moins 400 mètres, mais Malmedy en a exigé 600.