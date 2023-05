Polémique lors de Real Madrid – Manchester City: l’arbitre aurait-il dû annuler le but de Kevin De Bruyne? (vidéo)

Dans la phase amenant ce but du Diable rouge, Bernardo Silva parvient de justesse à reprendre le ballon avant qu’il ne sorte du terrain. Certains Madrilènes réclamaient alors auprès de l’arbitre, mais le jeu a poursuivi son cours et est allé jusqu’à la frappe magistrale de KDB.

Difficile de déterminer en pleine action si le ballon était effectivement entièrement en dehors du terrain, mais une image 3D proposée par beIN Sports sème le doute. Selon ce cliché, le cuir semble bel et bien avoir franchi la ligne et une touche pour le Real aurait dès lors dû être sifflée. Et visiblement, Carlo Ancelotti a vu cette image également.