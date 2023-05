«C’est le joueur le plus intelligent que j’ai vu de ma vie»: Thierry Henry totalement admiratif de Kevin De Bruyne (vidéo)

Kevin De Bruyne a été élu Homme du match de la demi-finale aller de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City, qui s’est soldée par un partage (1-1) mardi. Le Diable rouge a planté le but d’égalisation sur frappe royale. Un coup de génie salué par tous et notamment par Thierry Henry qui n’a pas caché son admiration.

Lire aussi Ligue des champions: partage des chefs entre le Real Madrid et Manchester City

« Je ne pense pas qu’il ait fait un grand match mais il a marqué un but important », a d’abord expliqué l’ancien adjoint de l’équipe nationale belge, consultant pour CBS Sport. « C’est pour ça que je dis que c’est le meilleur joueur et le plus important de cette équipe. J’ai vu beaucoup de joueurs évoluer contre les meilleurs et je pense que le cerveau de Kevin est le meilleur que j’ai vu. On ne parle pas de la manière dont il voit le jeu. Son cerveau, à certains moments, je ne sais pas à quoi il pense. Quand tu le regardes, c’est presque comme s’il n’était pas avec nous. Il est si bon qu’il peut être un problème parce que vous n’êtes pas à son niveau. Je pense que c’est le joueur le plus intelligent que j’ai vu dans ma vie. »