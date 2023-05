Nouvelle campagne de sensibilisation à la propreté dans les parcs à Bruxelles

Avec le retour des beaux jours, les citoyens sont à nouveau nombreux à profiter des parcs bruxellois. Ces moments de détente sont synonymes de bien-être mais aussi de déchets. Malheureusement, ceux-ci ne finissent pas toujours à la poubelle et sont alors éparpillés par le vent ou les oiseaux. Afin d’inciter chacun à agir, Bruxelles Environnement, avec le soutien de Fost Plus, relance sa campagne de sensibilisation à la propreté dans les parcs jusque mi-septembre. 3e édition, #Wearepark.brussels s’inscrit dans le cadre de la stratégie régionale clean.brussels qui met en place une série de mesures concrètes et transversales pour rendre la ville plus propre, durablement.

