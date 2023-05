Malgré des «prix moyens plus élevés», le voyagiste TUI prévoit un «été solide» proche du niveau d’avant pandémie

Les chiffres des réservations pour l’été 2023 restent «solides, en hausse de 6% au cours des six dernières semaines par rapport aux niveaux de 2019» avant le Covid-19, «accompagnés de prix moyens plus élevés», détaille le groupe de Hanovre dans un communiqué.

Les prix moyens sont à ce jour supérieurs de 8%, en mettant de côté les réservations pour l’été 2022 qui dataient de saisons précédentes, et 26% plus élevés que lors de l’été 2019.

Les destinations de voyage les plus populaires pour l’été sont l’Espagne, la Grèce et la Turquie.

«Le fort développement des réservations, en particulier au cours des six dernières semaines, et les chiffres trimestriels en nette amélioration confirment nos attentes: nous prévoyons un été solide et un bon exercice 2023 avec un résultat positif nettement supérieur» sur un an, a commenté Sebastian Ebel, PDG du groupe TUI, dans un communiqué.