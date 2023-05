«Des foutaises», «On essaye de foutre la merde»: Axel Witsel, Romelu Lukaku et Thibaut Courtois évoquent les tensions au sein des Diables Rouges sur Prime Video

Le 25 mai prochain, Prime Video va publier les 4 épisodes de « One For All », la première série bilingue en français et en néerlandais. La plateforme de streaming a suivi trois des plus célèbres Diables Rouges, à savoir Thibaut Courtois, Romelu Lukaku et Axel Witsel.

Les épisodes ont été tournés en l’espace de six mois, avant et après la Coupe du Monde au Qatar, lors de laquelle la Belgique n’avait même pas atteint les huitièmes de finale. Le sujet sera sans surprise abordé, tout comme la pression qui pèse sur leurs épaules, la dure préparation qui a un impact sur leur corps ou encore les critiques du public.