La nouvelle piscine de Huy a désormais son nom: c’est AquaHuy!

Il y a 15 jours, la Ville de Huy, via la page Facebook de son échevin des sports Étienne Roba, faisait appel aux bonnes idées des citoyens hutois pour désigner le nouveau nom que portera la piscine/le centre aqualudique de Huy. « L’idée est de vous associer pour démultiplier les idées et faire émerger une identité pour ce magnifique projet proche d’être concrétisé », avait-il notamment expliqué.

Au final, 500 personnes ont donné leur avis entre le 25 avril et le 2 mai via les différents canaux de la Ville. Les 3 noms qui arrivaient dans le top du classement étaient : AquaHuy, Phuyscine et Piscine de Huy.