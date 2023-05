Marc Tarabella, en pleurs, s’exprime pour la première fois: «La prison, l’horreur, encore pire pour un innocent» (vidéo)

Ce mercredi matin à 10h, le bourgmestre empêché d’Anthisnes a donné une conférence de presse pour s’exprimer face aux journalistes. « La prison, l’horreur, encore pire pour un innocent », a-t-il lancé, en pleurs quand il évoquait avoir été à la Une de tous les journaux. « Ces cinq mois ont été difficiles, la pire période de ma vie ». de videos Marc Tarabella a ensuite parlé de l’enfer qu’il a vécu à la suite des déclarations de Pier Antonio Panzeri. « Je vois mon visage à la une du JT, tous les soirs. Mon nom est partout. Le nom que porte ma famille, ma maman, ma femme, ma sœur, ma fille, mon fils. Qui eux non plus n’ont jamais mérité cela. Tout ça sur la seule base de dires d’un homme qui aurait admis par la suite être à la tête d’une organisation criminelle. Et qui a jeté mon nom en pâture pour espérer ne pas être dévoré. »

Le député européen a de nouveau clamé son innocence en expliquant respecter le devoir d’enquête. « Plus ils découvrent la vérité, plus vite je pourrai reprendre une vie normale. J’ai d’ailleurs toujours dit que je ne me cacherai jamais derrière mon imunité parlementaire. Et que je suis à la disposition de la justice pour répondre à leurs interrogations. »

Concernant l’affaire, Marc Tarabella ajoute qu’il ne fera pas de commentaires ou de déclarations supplémentaires. « Le combat n’est pas fini. L’enquête continue et, dans le respect de celle-ci, je ne commenterai pas les événements et les événements récents. Je ne ferai pas non plus d’autres déclarations. »