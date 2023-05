D2: Soulimen Ghaddari est élu Merle de la saison par les supporters de l’Union Namur

Comme chaque année, les groupes de supporters Namur Boys, KDB et Jeune Garde ont élu le joueur qui, à leurs yeux fut le plus méritant cette saison 2022-2023. C’est Soulimen Ghaddari, défenseur – buteur, qui a émergé du scrutin, devant Axel Dheur et Dieudonné Lwangi, qui le rejoignent sur le podium. Frédérick Rosmolen et Alexandre Eloy complètent le top 5. Un trophée sera remis ce dimanche, avant le match contre Solières, au joueur. Félicitations à lui !