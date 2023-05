La famille de Natalia, l’enfant adoptée qui s’est avérée être une «naine psychopathe», sort du silence: «Elle a essayé de tuer ma femme… une nuit j’ai ouvert les yeux et elle se tenait au pied du lit, un couteau à la main» (vidéo)

C’est une affaire poignante et étrange en même temps. Quelques années après les faits, la famille qui a adopté Natalia sort du silence et montre le vrai visage de la « naine psychopathe ».

L’histoire a fait énormément de bruit à travers le monde depuis qu’elle a été révélée au grand jour. Natalia a été adoptée par un couple américain, mais ce qu’ils ne savaient pas au moment de l’adoption, c’est que Natalia n’était pas une enfant, mais une adulte ! Pire, elle avait des tendances dangereuses et « psychopathes ». Aujourd’hui un nouveau documentaire révèle d’autres vérités sur cette sordide histoire.

« The Curious Case of Natalia Grace » va retracer le périple de cette famille en quête d’un enfant, comme le révèle LadBible. Michael Barnett, le père adoptif, ne peut pas retenir ses émotions. Dans la bande-annonce, il déverse la rage qu’il a en lui en frappant violemment le sol à de nombreuses reprises. « Ma famille a été maltraitée, abusée »

« Natalia était devenue violente, elle a menacé de poignarder les enfants lorsqu’elle vivait avec nous à Layfette, dans l’Indiana. Elle a essayé d’empoisonner et de tuer ma femme. Une nuit, j’ai ouvert les yeux et Natalia se tenait au pied du lit, un couteau à la main ». Leur fils biologique, Jake, a été témoin de ces horreurs : « Je ne me sentais vraiment pas en sécurité avec Natalia ».