C’est l’une des affaires les plus mystérieuses de France, jamais élucidée: qu’est-il arrivé à Philippe de Dieuleveult? Ce jeudi 18 mai à 21 h 10 sur France 2, le documentaire « Dieuleveult, les disparus du fleuve » revient sur l'une des affaires les plus mystérieuses de France, jamais élucidée.

Par Thibaut Fassuleto

Philippe de Dieuleveult était connu pour son émission « La Chasse aux Trésors », diffusée à l'époque sur Antenne 2. Il voyageait en hélicoptère dans tous les pays du monde à la recherche de trésors, et avec l'aide des participants, on lui donnait les clés pour résoudre des énigmes. L'aventurier fougueux a disparu avec six autres amis lors d'une expédition en 1985 au Zaïre (aujourd'hui la République démocratique du Congo). À ce jour, aucune preuve concluante n'a été trouvée pour expliquer ce qui s'est passé cette année-là.

de videos

l’île des hippopotames

Après des années d'émissions de « chasse au trésor », Philippe de Dieuleveult a voulu faire des reportages plus dangereux. Il avait un appétit insatiable pour l'aventure. Ainsi, en 1985, il décide de se lancer dans une dangereuse expédition au Zaïre. Seulement, il y avait une guerre civile dans la région à l'époque, et ils n'avaient pas l'autorisation nécessaire pour s'y rendre. Cependant, l'aventurier avait le soutien du président Mobutu, qui voyait dans l'aventure un moyen de relancer le tourisme au Zaïre. En tout cas, sans autorisations, ils ont décidé d'utiliser le rafting pour traverser le fleuve depuis le Burundi voisin. Ils étaient onze, dont l'anthropologue belge Guy Colette.

Dès le début, l’expédition est semée d'embûches. Lorsque Philippe de Dieuleveult revient une fois en France pour assister à la naissance de sa femme, il exprime des réticences à y retourner en raison des mauvaises conditions. Par ailleurs, les membres de l'expédition ne se sentent pas en confiance pour le voyage. Une mauvaise ambiance a imprégné le groupe. Cependant, l'appel du large est pus fort, et l'aventurier quitte Paris pour achever son expédition. Fait incroyable, Philippe de Dieuleveult a failli mourir dès le début de son aventure, notamment en naviguant sur les rapides d’Inga, près de l’ile des hippopotames.

Un corps décapité

C'est là que plusieurs membres d'équipage décident de renoncer à leur aventure. Alors, réduits à neuf, ils repartent vers le fleuve africain, dont les courants sont meurtriers et imprévisibles.

Après la séparation de l'équipe, les membres de l'équipe qui ont abandonné l'expédition se sont retrouvés face aux autorités zahirienne sur le chemin du retour. Ils ont ensuite tenté en vain de contacter l'ambassade de France pour les informer de la situation. Le reste de l’équipe ne répondra plus aux appels radio.

Quelques jours plus tard, le raft de Philippe est retrouvé intact dans les rapides. Ses affaires et celles de son équipe sont retrouvées derrière un rocher. Des questions ont été posées aux villages environnants, mais aucune trace n'a été trouvée, et aucun témoin n'a vu les membres de l’équipe.

De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer la disparition de Philippe de Dieuleveult. Pendant longtemps, on a cru qu'il s'était simplement noyé dans les rapides, jusqu'au jour où sa famille a reçu de fausses preuves de sa mort. Notamment un corps sans tête, sans sexe et sans mains et faisant 70 kg, comme Philippe. Une autopsie révélera qu’il ne s’agissait pas de son corps. La théorie selon laquelle les services de l'État zahirien a tenté d’enfumer la mort de Philippe et de ses acolytes est né à ce moment-là.

La thèse la plus probable est celle de l'exécution. Il est possible que Philippe ait été tué par l'armée zaïroise ou un commando mercenaire qui s'entraînait à l'époque. Des preuves de noyade ont peut-être été fabriquées pour dissimuler le crime. En février dernier, Alexis de Dieuleveult, le neveu de l’animateur, a déposé une plainte pour «charges nouvelles», auprès du Doyen des juges de Paris. Cette demande de réouverture de l’enquête pourrait marquer un nouveau tournant dans cette affaire.

Thibaut Fassuleto