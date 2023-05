De l’église Saints-Pierre-et-Paul au «Nid»

L’endroit n’est pas choisi par hasard. Dès le haut Moyen Âge, il accueille déjà une collégiale. En 1224, cette dernière est remplacée par une église construite par les Frères mineurs récollets. Cette congrégation constitue un ordre mendiant de droit pontifical issu d’une réforme de l’ordre franciscain. En 1897, ils sont unis avec les réformés, les observants et les alcantarins pour former l’ordre des Frères mineurs.

Pendant la Révolution française, l’édifice est abîmé et perdra ses écussons. Une grande partie du mobilier provient de l’ancienne église des religieux franciscains. Le mobilier du XVIIIe siècle est pour sa grande partie l’œuvre de Denis-Georges Bayar, un artiste namurois de la paroisse même de Notre-Dame à qui on doit également le banc de communion, fermant le chœur, en marbre noir de Saint-Remy. Denis-Georges Bayar est un sculpteur né à Namur en 1690 et décédé en 1774. Son œuvre la plus célèbre est la Porte de Sambre et Meuse, érigée en 1728 près du confluent des deux cours d’eau (et monument classé de la ville de Namur).

Lorsque l’église fut désacralisée en 2004. Les deux paroisses « Notre-Dame » et « Saint-Nicolas » furent jumelés, avec lieu de culte à l’église Saint-Nicolas, qui se trouve dans la même rue. L’Espace culturel d’Harscamp est une propriété de la Fondation d’Harscamp et est géré par le CPAS de Namur. Depuis le 01/01/2022, l’exploitation de l’Espace Culturel d’Harscamp a été concédée à l’ASBL La Nef pour une durée de 5 ans. Le lieu a été rebaptisé « La Nef ».