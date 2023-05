Une ultime prestation pop/rock des namurois de Kaptain Oats

Ils se sont rencontrés en 2008. Sur les bancs de la Music Academy International de Nancy, en France, Guillaume Vermeire (chant), son frère Thomas Vermeire (guitare), Chris Drouin (batterie) et Florian Di Nitto (guitare) ont fondé Kaptain Oats. Benjamin Albertini les rejoint à la basse. En 2012, le groupe sort un premier album, présenté au Centre culturel de Namur (aujourd’hui rebaptisé le Delta). Avec le soutien d’Erwin Lapraille, en tant que manager, Kaptain Oats évolue, réalise ses clips, part en tournée à l’étranger, se produit autant dans des « cafés-concert de 2m² que dans de chouettes salles », dixit Guillaume. 2017 voit la sortie d’un second album avec dans la foulée une série de concerts. Un premier coup de semonce vient ensuite ébranler la stabilité du groupe quand, Chris, le batteur souhaite se consacrer à d’autres projets. Il est remplacé durant un peu plus de deux ans avant de reprendre sa place derrière ses fûts, un peu avant le Covid. « Le covid ne nous a pas aidés à nous retrouver, avoue Guillaume. Florian est ensuite parti habiter à Paris. Nous avons fait une tentative à quatre, sans lui. Mais c’était difficile de retrouver l’énergie et nous sommes collectivement passés à autre chose. » En 2019, Guillaume se fait aussi remarquer lors de la saison 8 de The Voice Belgique en allant jusqu’en final, coaché par Slimane. Cette année-là, Charlotte Forêt, alias Charles, remporte le célèbre trophée en forme de main tenant un micro.

Une grande fête et des morceaux incontournables Aujourd’hui en 2023, le groupe décide de mettre fin au projet Kaptain Oats, mais pas n’importe comment. Les cinq amis prévoient une soirée inoubliable pour leurs fans. Guillaume diffuse d’ailleurs pour eux un petit message vidéo sur Facebook, à la fois nostalgique et plein d’espoir « Après 14 années de travail ensemble, de beaux projets, de supers moments, d’incroyables souvenirs, on a pris une décision commune et collective. On s’est dit qu’on arrivait un peu en bout de course et qu’il était pour nous un peu compliqué d’arriver à nous renouveler et de continuer. Il ajoute. Le cœur un peu lourd mais à la fois avec beaucoup d’espoir pour la suite, je vous annonce que Kaptain Oats, c’est fini. »

Le mercredi 17 mai, veille de l’Ascension, ils vont donc mettre le feu au Domaine de Grangeneuve à Sart-Bernard. Pour l’occasion le groupe sera au complet. « On a hâte de vivre ce moment-là. Se réjouit Guillaume. Tout ce qu’on veut c’est retrouver ceux qui sont là depuis le début et qui sont toujours là aujourd’hui. » Il mentionne d’ailleurs un mail reçu d’un fan. Ce dernier lui fait remarquer que ce sera son 50e concert de Kaptain Oats. Alors pour ceux qui souhaitent les entendre et profiter une dernière fois de leurs morceaux incontournables n’hésitez pas à réserver vos places.