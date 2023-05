«Marre de me taper les boulets»: les destins liés ont frappé fort dans «Koh-Lanta, le feu sacré» avec Clémence et Esteban

Et il s’agissait du tant attendu épisode des destins liés. Les épreuves se jouent à deux, et les éliminations vont de pair également…

Et autant dire que Clémence n’a pas été ravie de se retrouver avec Esteban. Après leur défaite à l’épreuve de confort, Clémence n’a pas pu se retenir : « Les destins liés, c’est la merde. Je sais que je suis dans la merde déjà en étant avec Esteban. J’ai envie d’aller sur la plage et de hurler fort. Je sens que j’ai un nœud dans la gorge. J’en ai marre de me taper à chaque fois les boulets », a-t-elle lâché, devant Frédéric et Tania.