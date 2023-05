Jessica a quitté son job d’esthéticienne pour devenir… sorcière à plein-temps: «Une fois que j’ai commencé à bien gagner ma vie, mes prochesm’ont soutenue»

Jessica Caldwell, 29 ans, était esthéticienne à Swansea, au Pays de Galles. Mais un jour, elle en a eu assez de ses pinceaux et a décidé d’investir dans des livres de sorts, des cartes de tarot et des cristaux. Elle a créé son entreprise et a ouvert un nouveau compte Facebook dédié.

En peu de temps, comme le relate LadBible, elle a réussi à fidéliser près de 5000 clients : « J’ai toujours été une sorcière. Jusqu’à présent, je n’avais jamais eu les outils nécessaires pour utiliser mon pouvoir. L’intuition est un outil puissant que je n’avais jamais réalisé utiliser dans ma vie quotidienne. Maintenant, je l’utilise dans mes lectures avec de parfaits inconnus. »