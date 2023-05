Voici les prochaines collectes de sang en province de Namur

Le mercredi 17 mai, de 15 à 19h, le Foyer Communal de Gembloux sera point de collecte de sang également. Ce jour-là, de 15 à 18h30, une collecte sera organisée à la salle « La Balnéaire » (6 boulevard des Souverains) à Dinant.

Par ailleurs, le service du sang est toujours ouvert dans les bureaux de Namur (rue des Dames Blanches 34), les lundis et jeudis de 8h30 à 19h30, les mardis de 8h30 à 12h30, les mercredis et vendredis de 8h30 à 16h30 et le dernier samedi du mois de 8h à 12h.