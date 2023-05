L’Australien Kaden Groves remporte une 5e étape du Giro au final chaotique, Andreas Leknessund reste en rose, Remco Evenepoel victime de deux grosses chutes

L’Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté la 5e étape du Tour d’Italie (WorldTour) courue mercredi sur 171 km entre Atripalda et Salerne, marquée par deux chutes de Remco Evenepoel et une autre spectaculaire dans le sprint final de Mark Cavendish.

Dans un final marqué en effet par une chute massive à 2,5 km de l’arrivée, impliquant Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), qui avait déjà chuté en début de course à cause d’un chien, Groves s’est montré le plus rapide devant l’Italien Jonathan Milan (Bahrain Victorious) et le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo).