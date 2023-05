«Mick vit un enfer»: un ancien coéquipier de Michael Schumacher évoque l’état de santé du septuple champion du monde

Près de 10 ans après son terrible accident de ski, on est toujours sans nouvelle du septuple champion de Formule 1 Michael Schumacher. Les nouvelles sont rares concernant son état de santé et ses proches ne communiquent presque jamais vers l’extérieur. Selon Johnny Herbert, ancien coéquipier de Schumacher dans l’écurie Benneton, Mick Schumacher, le fils de Michael, doit « vivre un enfer » en raison de l’état de santé de son père, comme il l’a déclaré dans une interview accordée à Ice 36.

« La santé de Michael Schumacher est également très triste pour Mick. Cela ne doit pas être facile pour Mick, en raison de ce que son père a accompli », a déclaré Herbert. « Etre entouré de son père quand on est jeune. Et bien sûr, son père n'est pas là pour en profiter et le guider. Beaucoup de gens ont aidé Mick au fil des ans, mais je pense qu'il aurait aimé que son père soit là pour lui. »

Mais l’ancien pilote britannique a insisté sur la bonne gestion de la situation de Mick. « Il a géré la situation avec brio. Il y a eu beaucoup d'attention de la part des médias à cause de ce qu'il était et de ce qu'il est. Ensuite, il y a eu les attentes liées à ce que son père a fait et il a essayé d'être à la hauteur », insiste Herbert avant de revenir sur les événements qui lui ont coûté son volant chez Haas.