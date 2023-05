Marnix, 57 ans, est décédé une semaine après s’être étouffé en mangeant sur le parking du Colruyt: «Mon frère était la meilleure personne que je connaisse»

Marnix se trouvait sur le parking du Colruyt lorsqu’il s’est étouffé en mangeant. En manque d’oxygène, il a ensuite fait un arrêt cardiaque. Une semaine après ce drame, et après avoir été plongé dans un coma artificiel, Marnix est décédé.

Sa sœur Tamara poursuit : « Des passants l’ont immédiatement aidé. En attendant le SMUR et l’ambulance, ils ont essayé de le réanimer. À l’hôpital, ils l’ont maintenu dans un coma artificiel. Mais les dégâts étaient très importants. Son état ne s’est pas amélioré. Les médecins ont alors décidé d’arrêter le traitement. »

La nouvelle de sa mort a été un coup dur pour ses amis, sa famille et ses collègues. « Mon frère était la meilleure personne que je connaisse. Il a toujours essayé de faire du bien à tout le monde. Il était également extrêmement passionné par tout ce qui touche à l’ingénierie. Il a utilisé cette passion et cette expérience pour former de jeunes collègues. »