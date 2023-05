Maxime Segers (Intermarché Circus Wanty): «On doit tirer profit de la folie Evenepoel» (vidéo)

En cyclisme, le centre du monde actuellement, c’est évidemment l’Italie où se tient la 106e édition du Giro. Dans ce Giro, la Belgique vibre évidemment pour le champion du monde Remco Evenepoel. S’il n’y a pas énormément de coureurs belges (12 au total) sur ce Tour d’Italie, on dénombre pas moins de 3 formations « noir-jaune-rouge » : Quick-Step Soudal, Alpecin et Intermarché Circus Wanty.

Alors, est-ce facile de se distinguer dans un tel tour sachant que du côté belge Remco est l’objet de toutes les attentions ? Comment on construit une équipe pour un Giro avec des moyens qui ne sont pas ceux d’Ineos ou de Jumbo-Visma ?… On en parle avec Maxime Segers qui travaille au sein de la formation wallonne Intermarché Circus Wanty en tant que « chief operating officer » depuis plus de 6 ans.