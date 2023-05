Les fleurs restent les stars de la fête des mères mais sont plus chères cette année: «On voit que les gens nous demandent des plus petits tarifs»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Soins, décorations, outils culinaires, vêtements, livres ou accessoires… un tas d’idées cadeaux à offrir à sa maman pour la fête des mères et pourtant, la fleur reste la star indémodable. Pour tous les budgets et tous les goûts, les fleurs sont intemporelles et « des valeurs sûres », déclare Mary-Lou Grosjean, patronne de Bergamote-Fleurs à Pepinster.